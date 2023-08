Arabia Saudita: Banca centrale, Riad è il più grande mercato finanziario islamico del mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, in altre regioni del mondo, la crescita è stata rallentata o limitata dalle fluttuazioni delle valute locali. Si prevede che l'emissione globale di sukuk si stabilizzerà nell'intervallo tra 170 miliardi e 175 miliardi di dollari nel 2023, dopo una flessione del 10 per cento nel 2022 a 178 miliardi di dollari, come indicato dalla società di rating Moody's Investors Service in un rapporto di ricerca pubblicato a marzo. "Pur essendo Arabia Saudita e Malesia a continuare a guidare le emissioni globali di sukuk, il potenziale di crescita in altre giurisdizioni rimane elevato", ha riferito Moody's. L'emissione di sukuk sovrani a lungo termine si stabilizzerà nel 2023, dopo due anni di calo, attestandosi intorno agli 80 miliardi di dollari, per poi salire a 85 miliardi nel 2024. Secondo quanto riferito da Moody's lo scorso marzo, la domanda di finanziamenti conformi alla Sharia supererà quelli convenzionali nel 2023, spinta da robusti programmi di crescita economica e sviluppo nei mercati chiave. (Res)