Regno Unito: Merthyr interrompe estrazione carbone in miniera Ffos-y-Fran dal 30 novembre

- La società Merthyr Ltd interromperà l’estrazione del carbone nella miniera Ffos-y-Fran, nel Galles meridionale, a partire dal 30 novembre. Lo riferisce l’emittente televisiva britannica “Sky News”. Quello a Ffos-y-Fran il più grande complesso minerario di carbone del Regno Unito. Merthyr (Galles meridionale) Ltd ha notificato la data relativa alla fine delle attività di estrazione al governo gallese. Il permesso per estrarre carbone nel sito era scaduto nel settembre del 2022, dopo 15 anni.(Rel)