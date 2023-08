Ucraina: Svizzera adotta contro la Russia l’11mo pacchetto di sanzioni dell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera ha deciso di introdurre altre sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, adottando l’11mo pacchetto di misure dell’Unione europea. Lo ha reso noto il Consiglio federale della Confederazione elvetica. “Questo allinea la Svizzera all’Ue, che ha adottato queste ultime misure come parte del suo 11mo pacchetto di sanzioni. Le nuove misure avranno effetto dalle 18 (ora locale) di mercoledì 16 agosto. Oltre un centinaio tra individui ed entità sono già stati aggiunti alla lista delle sanzioni il 28 giugno”, si legge nel relativo comunicato. (Geb)