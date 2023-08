Ucraina: capo gabinetto Stoltenberg si scusa, "un errore" mie dichiarazioni su adesione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni del capo di gabinetto del segretario generale della Nato, Stian Jenssen, secondo cui la cessione di territori sarebbe stata una soluzione possibile per l’Ucraina per ottenere l’adesione all’Alleanza atlantica sono state un errore. Lo ha affermato lo stesso Jenssen, confutando le sue dichiarazioni rilasciate ieri durante una tavola rotonda come riportato dal quotidiano norvegese “Verdens gang”. "La mia dichiarazione su questo argomento faceva parte di una discussione più ampia sui possibili scenari futuri in Ucraina", ha spiegato il funzionario, aggiungendo che non avrebbe dovuto rilasciare tali dichiarazioni. "È stato un errore", ha detto Jenssen. (Sts)