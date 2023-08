Sicurezza: Molteni, militari operativi contro spaccio nei boschi anche a Ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Anche nei giorni di Ferragosto le unità territoriali dei Carabinieri e delle Forze di Polizia, assieme agli Squadroni eliportati dei “Cacciatori” dell'Arma dei Carabinieri, reparto altamente specializzato e impiegati nel territorio di Como e Varese, sono intervenuti nelle aree boschive del comasco in operazioni di contrasto allo spaccio di droga. Lo ha dichiarato il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, che ha parlato di “un lavoro encomiabile, straordinario, infaticabile, senza sosta, che non si è arrestato neppure nel giorno di Ferragosto". "Sono stati conseguiti risultati importantissimi nello smantellamento dei bivacchi che, in questi mesi – ha spiegato Molteni – hanno permesso sequestri di droga, armi, contanti e numerosi arresti di pusher. Operazioni continue e incessanti che hanno come obiettivo lo scardinamento delle principali centrali dello spaccio di droga dei boschi comaschi e varesini”. “Ringrazio i militari e tutte le Forze di Polizia per questo straordinario impegno, per il coraggio e la dedizione, è la dimostrazione della continua presenza dello Stato. Abbiamo dichiarato guerra a pusher e spacciatori, non ci fermeremo", ha concluso l'esponente del governo. (Rin)