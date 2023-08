Algeria: ministero Difesa, tre sospetti terroristi arrestati in operazioni separate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre individui sospettati di appartenere a gruppi terroristici non meglio identificati sono stati arrestati dai reparti dell’Esercito nazionale popolare, le forze armate dell’Algeria, in tre operazioni separate. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato dal ministero della Difesa algerino, citato dal quotidiano “El Khabar”. I reparti di terra delle forze armate algerine, inoltre, hanno individuato e distrutto un deposito utilizzato come rifugio dalle organizzazioni terroristiche a Tebessa, non lontano dal confine con la Tunisia. Nello stesso comunicato del ministero della Difesa, inoltre, si legge che dal 9 al 15 agosto le forze armate algerine, in coordinamento con i servizi di sicurezza, hanno arrestato 27 presunti trafficanti di droga, sventando diversi tentativi di introdurre sostanze stupefacenti dal Marocco, sequestrando complessivamente oltre sette quintali di kif, 1,3 chilogrammi di cocaina e 152.131 compresse allucinogene. Sul fronte delle migrazioni, la Guardia costiera algerina ha soccorso 108 persone a bordo di imbarcazioni di fortuna e ha arrestato 370 migranti di diversa nazionalità, sprovvisti dei necessari titoli di soggiorno nel territorio nazionale. (Ala)