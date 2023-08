Imprese: Boersen Zeitung, Cdp protagonista in economia italiana, forte solidità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti (Cdp) svolge un ruolo importante nella politica economia italiana. È quanto evidenzia il quotidiano tedesco Boersen Zeitung, secondo cui la banca di sviluppo a maggioranza statale espande la sua influenza e acquisisce ulteriori investimenti nell’economia italiana. Cdp detiene partecipazioni in società, finanzia start-up e realizza investimenti strategici. I suoi compiti comprendono il finanziamento della crescita economica attraverso gli investimenti, la ristrutturazione delle imprese e la promozione della sostenibilità e delle esportazioni. La sua forza finanziaria – sottolinea Boersen Zeitung – è enorme: nel 2022 il gruppo ha registrato un utile netto consolidato di 6,8 miliardi di euro. Cdp si rifinanzia principalmente attraverso i depositi di risparmio di 26 milioni di italiani presso Poste italiane, per un valore attualmente pari a circa 280 miliardi di euro. Detiene partecipazioni per circa 40 miliardi di euro e ha concesso prestiti per circa 120 miliardi di euro a Comuni e Regioni per finanziare, ad esempio, progetti infrastrutturali. Cdp – si legge nell’articolo – è un attore chiave dell'economia. Detiene partecipazioni anche attraverso società controllate come Cdp Equity, Cdp Venture Capital, Cdp Reti o il Fondo italiano d'investimento. Ha acquisito quasi il 10 per cento di Telecom Italia (Tim), anche per evitare un'acquisizione da parte del principale azionista Vivendi. Recentemente ha anche promosso lo sviluppo del fornitore di servizi di pagamento Nexi, che grazie a numerose acquisizioni è diventato uno dei principali operatori in Europa. (Rin)