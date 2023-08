Brasile: sondaggio Quaest, cresce il consenso per il presidente Lula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La macroregione nord-est continua ad essere la regione in cui Lula raccoglie il miglior indice di gradimento, con il 72 per cento. Tuttavia, Quaest evidenzia un solido aumento dell'approvazione di Lula nella macroregione sud dove in due mesi il numero di cittadini che dichiarano di "approvare" il presidente è passato dal 48 al 59 per cento. Nella macroregione sud-est l'approvazione per Lula passa dal 51 per cento di giugno al 55 di agosto, mentre chi disapprova scenda dal 42 al 39 per cento. Anche nella macroregione centro-ovest, politicamente prossima all'ex presidente Jair Bolsonaro, il presidente Lula registra approvazione nel 52 per cento degli intervistati, contro il 39 per cento di disapprovazione. (segue) (Brb)