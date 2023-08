Brasile: sondaggio Quaest, cresce il consenso per il presidente Lula (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche tra i cittadini evangelici, segmento della società dominato dai sostenitori dell'ex presidente, Bolsonaro, sono stati registrati numeri più positivi per Lula nel sondaggio, con una positiva inversione delle tendenze. A giugno, il capo dello stato registrava approvazione da parte del 44 per cento degli intervistati e non approvazione da parte del 51 per cento. Oggi gli evangelici che approvano sono il 50 per cento degli intervistati e quelli che disapprovano il 46 per cento. Il presidente in carica è approvato dal 63 per cento degli elettori cattolici e non approvato dal 32 per cento. Tra i cittadini di altre religioni o senza religione Lula ottiene il 64 per cento di approvazione e il 30 per cento di disapprovazione. (Brb)