Piemonte: Reddito di cittadinanza, coordinamento tecnico regionale in corso per garantire assistenza agli utenti

- Prima della pausa ferragostana, nell'incontro tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e gli Assessori regionali, abbiamo chiesto di poter avere i dati dei percettori di Rdc con pagamento sospeso a fine luglio 2023. Lo scopo della richiesta è quella di agevolare l'individuazione delle platee che potranno usufruire da settembre di una delle due misure, sostitutive del reddito di cittadinanza. Lo ha reso noto l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino in una nota stampa. "A partire dal prossimo primo settembre, la platea degli attivabili al lavoro potranno infatti beneficiare del 'Supporto alla formazione e lavoro' a condizione che siano inseriti in un percorso di politica attiva del lavoro. Per agevolare questo processo, già a partire da metà luglio, ho attivato Agenzia Piemonte Lavoro affinché gli ex beneficiari di reddito, tramite i Centri per l'Impiego distribuiti sul territorio, vengano assistiti prontamente nell'accesso alla nuova misura ed al relativo sussidio di 350 euro mensili, per dodici mesi. (segue) (Rpi)