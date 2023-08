Sardegna: a Ferragosto Polstrada eleva 134 multe nel cagliaritano, 33 le patenti ritirate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il periodo del ponte di Ferragosto, la polizia stradale di Cagliari insieme ai distaccamenti di Carbonia, Sanluri e Muravera ha condotto un'operazione di controllo su larga scala, che ha portato a risultati allarmanti. Ben 420 punti sono stati decurtati, 33 patenti sono state ritirate e 134 contravvenzioni sono state elevate in totale. Questi dati rivelano una situazione preoccupante che richiede un'attenzione costante e un'immediata riflessione da parte della comunità. Le arterie principali di collegamento, tra cui la statale 131, la 125 var e la 554, sono state sotto i riflettori delle forze dell'ordine, con lo scopo di monitorare il rispetto delle norme stradali e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. In particolare, l'attenzione è stata concentrata su due fattori critici: l'eccesso di velocità e la guida in stato di alterazione. Durante l'operazione, sono state elevate ben 27 multe per eccesso di velocità, evidenziando una tendenza preoccupante tra gli automobilisti a non rispettare i limiti imposti dalla legge. Nove multe sono state inflitte per la mancanza di assicurazione, un comportamento irresponsabile che mette a rischio non solo chi guida l'auto non assicurata, ma anche gli altri utenti della strada. (segue) (Rsc)