Sardegna: a Ferragosto Polstrada eleva 134 multe nel cagliaritano, 33 le patenti ritirate (2)

- Uno dei punti focali dell'operazione è stata la lotta contro la guida sotto l'influenza di alcol o droghe. Sei persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, con un caso particolarmente allarmante in cui un conducente è stato trovato alla guida con un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore a quanto stabilito dalla normativa. Inoltre, è stato denunciato un automobilista che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, un comportamento estremamente pericoloso che può avere conseguenze fatali. Un aspetto preoccupante è emerso dall'analisi dei dati: l'età media degli automobilisti denunciati è di soli 30 anni. Questo conferma la tendenza delle generazioni più giovani a mettersi alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche, soprattutto durante le festività. È fondamentale affrontare questo problema in modo deciso, attraverso campagne di sensibilizzazione e misure educative mirate per garantire che i giovani conducenti comprendano i rischi associati a tali comportamenti pericolosi. Durante l'operazione, sono state anche sequestrate sette auto e altre tre sono state sottoposte a fermo amministrativo, evidenziando la necessità di intraprendere azioni decisive nei confronti di coloro che mettono a repentaglio la sicurezza stradale. (Rsc)