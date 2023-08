Bielorussia: registrata società Gruppo Wagner, fornirà servizi di formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bielorussia è stata registrata la società Gruppo Wagner. È quanto emerge dal registro statale unificato delle persone giuridiche e dei singoli imprenditori, secondo cui la società che porta il nome del gruppo paramilitare russo viene indicata come un’azienda che fornisce servizi di formazione. In conformità con i dati del registro, la società a responsabilità limitata del Gruppo Wagner è stata registrata dal Comitato esecutivo del Distretto di Osipovichi il 4 agosto. In precedenza, nel registro erano apparse informazioni sulla registrazione nello stesso villaggio in cui si trova il campo di addestramento del gruppo Wagner, la società a responsabilità limitata Concord Management and Consulting. Per quest’azienda la tipologia di attività indicata è la gestione immobiliare. Secondo i media locali, il proprietario della nuova entità legale è la società russa Concord Management and Consulting, e il capo è Evgenij Prigozhin.(Rum)