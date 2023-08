Speciale energia: Albania, ministra Agricoltura, approvato con Banca mondiale progetto per irrigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese e la Banca mondiale hanno approvato un progetto da 8 milioni di euro per migliorare le infrastrutture di irrigazione nei campi delle pianure di Mursia, Vrine e Xarre, per un’area complessiva di 2.500 ettari. Lo ha annunciato la ministra dell’Agricoltura albanese Frida Krifca, durante un incontro con un gruppo di agricoltori delle tre zone. “Il progetto consentirà la costruzione di una nuova stazione di pompaggio nel comune di Konispol, che sarà dotata anche di pannelli solari per ridurre i costi dell’energia”, ha affermato Krifca, sottolineando che la tecnologia utilizzata per il nuovo piano di irrigazione “arriva per la prima volta in Albania”. “Dopo aver analizzato i reali benefici tecnologici, valuteremo di implementare il piano anche in altre aree agricole del Paese”, ha detto la ministra albanese. (Alt)