Speciale energia: Tunisia, deficit commerciale in crescita del 5 per cento a fine giugno 2023

- Il disavanzo della bilancia commerciale energetica della Tunisia è aumentato del 5 per cento, alla fine di giugno 2023, raggiungendo una cifra pari a 4,2 miliardi di dinari (1,2 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo del 2022. È quanto emerge dal rapporto mensile dell'Osservatorio nazionale dell'energia sulla "situazione energetica" per il mese di giugno pubblicato dal ministero dell'Industria, dell'energia e delle miniere. Il valore delle esportazioni di prodotti energetici è diminuito del 28 per cento, così come le importazioni che hanno subito una contrazione pari all'8 per cento, a fine giugno 2022. L'Osservatorio ha spiegato che le transazioni nel settore dell'energia sono particolarmente sensibili a tre elementi chiave: il volume degli scambi, il tasso di cambio tra il dollaro americano e il dinaro tunisino e i prezzi del petrolio Brent. (Tut)