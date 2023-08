Speciale energia: Kenya, caro vita, governo ripristina sussidi per il carburante per un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya ha ripristinato un piccolo sussidio per stabilizzare i prezzi al dettaglio del carburante nei prossimi 30 giorni, nel tentativo di contenere le proteste scoppiate nel Paese per il caro vita. In un documento, l'Authority per l'Energia ed il Petrolio (Epra) riferisce che il prezzo massimo al dettaglio di un litro di benzina rimarrà costante a 194,68 scellini (1,35 dollari), proteggendo i consumatori da un aumento di 7,33 scellini (0,05 dollari) che il governo affronterà un fondo di stabilizzazione dei prezzi. Il governo ha inoltre applicato piccoli sussidi su cherosene e diesel, ha aggiunto l'Epra. L'inversione di politica giunge dopo le violenze scoppiate in Kenya per il forte aumento dei prezzi provocati dalla rimozione dei sussidi per il carburante e la farina, mossa decisa dal presidente William Ruto dopo l'avvio del suo mandato a settembre. Nelle intenzioni Ruto mirava a tagliare la spesa pubblica ma la rimozione dei sussidi e i recenti aumenti delle tasse hanno aumentato il costo della vita e contribuito a violente proteste antigovernative negli ultimi mesi. Le proteste organizzate per contestare la rimozione dei sussidi sono state sospese il mese scorso dopo che l'opposizione e lo stesso presidente Ruto hanno acconsentito ad avviare colloqui per risolvere le loro divergenze, in quello che è il secondo tentativo di dialogo fra le parti di quest'anno. (Res)