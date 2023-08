Speciale energia: Slovenia, riduzione prezzi fino a fine anno per cittadini colpiti da inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino alla fine dell'anno il prezzo dell'elettricità per i cittadini delle aree colpite dalle inondazioni in Slovenia sarà ridotto a un euro per megawattora. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia sloveno Bojan Kumer in una conferenza stampa, citato dall’emittente televisiva "N1". Secondo una stima approssimativa, sarebbero da quattro a sette mila le famiglie che dovrebbero beneficiare della misura. I fornitori di energia elettrica si sono fatti carico del costo dell'operazione, stimato in un milione e mezzo di euro. Kimer ha aggiunto che la bolletta mensile del cliente medio "sarà ridotta del 60 per cento". (Sts)