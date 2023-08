Veneto: Zaia, approvato bilancio di previsione 2024-2026 senza introduzione nuove tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Veneto ha approvato nel corso della seduta odierna la manovra di bilancio di previsione 2024-2026. "Per il quattordicesimo anno consecutivo approviamo un bilancio di previsione senza introdurre nuove tasse. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, nel corso del punto stampa tenuto oggi a Palazzo Balbi. Lasciando nelle tasche dei veneti 1 miliardo e 179 milioni, continuiamo a dare risposte importanti nei settori della sanità e del sociale, dell'ambiente e nella difesa del suolo, ma anche in quello educativo-assistenziale". "Un bilancio che cuba 18,2 miliardi di euro - ha spiegato - e darà le coperture finanziarie necessarie alle attività e agli investimenti a favore di cittadini e al comparto produttivo. Un bilancio che dà copertura alle opere pubbliche e dà spazio anche a nuove iniziative legislative. Questa manovra, che rispetta il timing approvando il bilancio il giorno dopo Ferragosto, riflette l'efficienza della macchina regionale, guarda ai bisogni del presente e dimostra di saper programmare in maniera virtuosa". "In questi anni – ha sottolineato il presidente veneto - abbiamo investito moltissimo nella dismissione del patrimonio immobiliare regionale, abbiamo proseguito la meticolosa cura dimagrante sul fronte delle società partecipate e ora guardiamo ad una stagione nuova, quella del post Covid, coscienti del quadro economico e inflazionistico in cui ci troviamo. Ciò nonostante, è importante ricordare il rilevante cofinanziamento dei nuovi programmi europei, in particolare sul fronte della formazione professionale con lo stanziamento triennale di 26milioni di euro annuo che si somma agli ingenti cofinanziamenti annui, altri 129 milioni per la programmazione europea e l'utilizzo di fondi Fsc per 51 milioni di euro". "Anche quest'anno siamo stati la prima Regione ad approvare il Rendiconto, ad ottenere la Parifica da parte della Corte dei conti, ad approvare l'assestamento generale e oggi il disegno di Legge di Bilancio, Legge di Stabilità e relativo Collegato 2024-2026. Questa definizione chiara delle linee di spesa fissando obiettivi specifici da raggiungere nel prossimo triennio, ci permette di avviare l'iter approvativo. Tutta la documentazione - ha concluso - viene trasmessa al Consiglio regionale che inizierà il dialogo costruttivo con la maggioranza e la minoranza per arrivare all'adozione definitiva del documento entro il mese di novembre". (Rev)