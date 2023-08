Roma: controlli a Ferragosto, 1 persona arrestata e 3 fermate dalla polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona arrestata e tre fermate e identificate. Questo il bilancio dei controlli svolti tra venerdì e domenica e a Ferragosto da parte della Polizia di Roma Capitale del gruppo Mare. Nella prima mattinata di Ferragosto, nel corso dei controlli del territorio, un autobus di linea è stato bloccato da una persona che si agitava davanti al mezzo rendendo impossibile la prosecuzione della corsa. Gli operanti sono intervenuti nei confronti di un uomo di 50 anni, peruviano, che, in palese stato di alterazione, si è scagliata contro gli agenti spintonandoli, creandone una colluttazione. Tratto in arresto, il 50enne è stato portato presso il gruppo dove ha continuato ad avere reazioni fuori controllo. Per lui è stato fissato, in data odierna, il rito direttissimo per interruzione di pubblico servizio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, danneggiamento di beni pubblici; è risultato essere sprovvisto di Permesso di Soggiorno. Nei suoi confronti è stato disposto anche l'ordine di allontanamento per ubriachezza molesta. (segue) (Rer)