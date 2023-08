Roma: controlli a Ferragosto, 1 persona arrestata e 3 fermate dalla polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre, invece, le persone fermate e identificate durante i servizi volti a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Un uomo italiano di 53 anni dopo esser fuggito, è stato fermato dagli agenti verso i quali ha opposto resistenza; l'uomo è stato denunciato. Due uomini di nazionalità marocchina, inoltre, sono stati colti a chiedere soldi per poter parcheggiare. Fermati e denunciati per aver reagito ed essersi scagliati contro la pattuglia. Uno dei due è stato trovato in possesso di 1200 euro in banconote di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Controlli di polizia amministrativa sono stati svolti sul litorale romano dove gli operanti hanno riscontrato molteplici irregolarità in violazione del Regolamento di Polizia Urbana, per diffusione di musica ad alto volume in un locale del centro storico e per installazione di diffusori sonori all'esterno che hanno portato a due diversi verbali del valore di 300 euro. Sanzioni per un totale di 1032 euro in violazione del Codice della Navigazione, invece, per uno stabilimento balneare che, sebbene autorizzato per l'attività della discoteca, mancava della necessaria cartellonistica. A norma del codice della strada, sono stati 136 i veicoli controllati, tre conducenti trovati con revisioni scadute e due verbali elevati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, nonché uno elevato per guida in stato di ebbrezza. (Rer)