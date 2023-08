Veneto: assessore Bilancio, bilancio di previsione è manovra che risponde a impegni governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio di previsione 2024-2026 è una manovra che risponde agli impegni di governo e ci accompagnerà fino a fine legislatura. Con queste parole, Francesco Calzavara, assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, nel corso del punto stampa da Palazzo Balbi ha spiegato l'approvazione del documento. "Oggi – ha raccontato - abbiamo varato i documenti del bilancio di previsione 2024-2026 e i disegni di legge della Stabilità e del Collegato, ben in anticipo rispetto alle tempistiche generali, così da scongiurare qualsiasi esercizio o gestione provvisoria e consentire all'intero sistema regionale, ossia alla Regione e ai suoi enti strumentali, di poter disporre fin dal primo gennaio 2024 delle necessarie coperture finanziarie per procedere con le attività e gli investimenti a favore di cittadini ed imprese". "Questo è un bilancio che ci porterà a fine legislatura e introduce delle novità nella marginalità riservata ai singoli assessorati che pesa 75 milioni di euro. Tra le più rilevanti l'aumento della quota del dissesto idrogeologico per la messa in sicurezza dei territori, lo stanziamento di 13,5 milioni per gli emoderivati, il finanziamento dei programmi europei che troverà nel 2024 piena attuazione passando dai precedenti 60 milioni agli attuali 129. Infine la partita della Pedemontana, infrastruttura dalla quale abbiamo preventivato entrate da pedaggi pari a 219 milioni che si sommano ai 19 milioni messi a bilancio per il pagamento del canone di disponibilità", ha concluso. Dei 18,2 miliardi complessivi, 10 miliardi sono destinati alla sanità, 3,4 miliardi alle poste vincolate, 3 miliardi alle Partite tecniche e 1,562 miliardi a entrate a libera destinazione. (Rev)