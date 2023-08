Maltempo: Salvini, a Fontanelice subito strada provvisoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Una prima importante risposta per la comunità di Fontanelice, la cui strada provinciale è anche interrotta dopo l’alluvione in Emilia-Romagna. “Anche se non di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso l’immediato sopralluogo di Anas, e grazie al lavoro di squadra con enti locali, istituzioni e il commissario Figliulo, si è subito intervenuti per poter garantire - a stretto giro - una strada provvisoria per restituire la strada e il diritto alla mobilità di questi cittadini, in attesa di ricostruire il tratto della SP 33”. Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)