Lazio: controlli di Ferragosto nella strazioni e sui treni, quattro arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone arrestate, 6 denunciate e 8 contravvenzionate. È il bilancio dei controlli della polizia ferroviaria del Lazio nel fine settimana di Ferragosto. In particolare l’azione dei poliziotti della polfer si è concentrata sui furti in stazione, come quello subito da un viaggiatore australiano nella stazione Termini di Roma. All’uomo è stato rubato un voluminoso trolley, che conteneva vestiti per un ballo figurato, per un valore di 5mila euro, avvenuto sulla carrozza di un treno diretto a Venezia. Un giovane straniero, che si era impossessato del bagaglio del turista, è stato notato da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale attraverso le telecamere di sorveglianza della stazione di Roma Termini mentre saliva e discendeva dal convoglio con l'enorme bagaglio, per poi dirigersi verso l'uscita del sottopasso, con l'intento di far perdere le proprie tracce. L'uomo è stato rintracciato ed arrestato a pochi metri all'esterno dello scalo ferroviario, con il bagaglio di cui non sapeva giustificare il possesso né tantomeno indicare cosa vi fosse custodito all'interno. (segue) (Rer)