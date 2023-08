Lazio: controlli di Ferragosto nella strazioni e sui treni, quattro arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla volta del mare invece, dove si riversano per la calura estiva altri tipi di vacanzieri, l'attività della polizia ferroviaria si è rivolta a ridosso della stazione del Lido di Lavinio nel comune di Anzio, dove è stato arrestato uno straniero responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale. A Formia, invece, su un treno proveniente da Napoli e in arrivo a Roma Termini, un giovane passeggero ha subìto una rapina ad opera di due ragazzi che lo hanno minacciato con un taglierino sottraendogli lo smarthphone e il portafoglio contenente alcune banconote. La vittima, particolarmente scossa per l'accaduto, ha contattato il capotreno, riuscendo a descrivere gli autori della rapina che nel frattempo si erano allontanati all'interno del convoglio. Appena il treno è arrivato nella stazione di Formia gli agenti della polizia ferroviaria li hanno individuati. Per loro è scattato il carcere, mentre la refurtiva è stata immediatamente consegnata all'avente diritto. (segue) (Rer)