Libano-Israele: generale Lazaro (Unifil), preoccupazione per la tensione lungo la linea blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), generale Aroldo Lazaro, ha espresso oggi la propria preoccupazione per una serie di incidenti lungo la linea blu, che delinea il confine con Israele, esortando le parti ad avvalersi dei meccanismi di coordinamento dei caschi blu, evitando azioni unilaterali. E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Unifil, diramato dopo l’odierno incontro tripartito tra i rappresentanti delle forze armate libanesi (Laf) e delle forze di difesa israeliane (Idf), presieduto da Lazaro a Naqoura, nel Libano meridionale. Le discussioni si sono incentrate sulla situazione lungo la linea blu, sulle violazioni aeree e terrestri e su altre questioni nell'ambito del mandato di Unifil, secondo la risoluzione 1701 del 2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e successive risoluzioni. Lazaro ha espresso la sua preoccupazione per una serie di incidenti avvenuti negli ultimi mesi lungo la linea blu, che hanno aumentato la tensione. Il capo di Unifil ha anche fatto appello ad affrontare le questioni in sospeso, sottolineando l'importanza di segnali positivi da entrambe le parti in vista dell'esame da parte del Consiglio di sicurezza del rinnovo del mandato della missione. Dalla fine della guerra del 2006 nel sud del Libano, sotto gli auspici di Unifil, si sono tenuti regolari incontri tripartiti come meccanismo essenziale per la gestione dei conflitti e per il rafforzamento della fiducia. Quello di oggi è stato il 162esimo incontro di questo tipo. Attraverso i suoi meccanismi di collegamento e coordinamento, Unifil rimane l'unico forum attraverso il quale gli eserciti libanese e israeliano si incontrano ufficialmente. (Lib)