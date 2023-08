Pakistan: chiese cristiane devastate nella provincia del Punjab, premier promette giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque chiese cristiane sono state devastate in Pakistan nella provincia del Punjab da folle inferocite per presunti atti blasfemi contro Maometto e il Corano. Lo riferisce il quotidiano pachistano “Dawn”. Le azioni vandaliche si sono concentrate nella zona di Jaranwala, nel distretto di Faisalabad. Tra gli edifici di culto colpiti ci sono la Chiesa dell’Esercito della salvezza, la Chiesa presbiteriana unita, la Chiesa della Fondazione alleata e la Chiesa di Shehroonwala. Inoltre, è stata demolita la casa di una donna delle pulizie cristiana accusata di blasfemia. Le aree colpite sono state recintate e sono in corso indagini. Il primo ministro del Pakistan, Anwaar Haq Kakar, si è detto “distrutto” per le immagini provenienti da Jaranwala. “Saranno intraprese azioni severe contro coloro che violano la legge e prendono di mira le minoranze. A tutte le forze del’'ordine è stato chiesto di arrestare i colpevoli e assicurarli alla giustizia. Siate certi che il governo del Pakistan sta con i suoi cittadini su base paritaria”, ha scritto il premier sul social network X.(Inn)