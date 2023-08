Lituania: Vilnius chiude temporaneamente due posti di controllo a frontiera con Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania ha deciso di chiudere temporaneamente due dei sei posti di controllo alla frontiera con la Bielorussia. Lo ha reso noto il governo di Vilnius. “A partire dal 18 agosto ci sarà una sospensione temporanea delle operazioni in due dei sei posti di controllo tra Lituania e Bielorussia, per la precisione Sumskas e Tverecius”, si legge in un comunicato dell’esecutivo lituano. “L’obiettivo della sospensione è di ridurre le potenziali minacce lungo il confine con la Bielorussia. Questi posti di controllo consentono solamente il passaggio di veicoli leggeri. Tverecius gestisce anche il traffico di camion da trasporto merci vuoti. Tutto il personale verrà dirottato al posto di controllo più grande di Medinikai”, specifica il comunicato. La ministra dell’Interno, Agne Bilotaite, ha spiegato che si tratta di una misura preventiva volta a gestire “le minacce emergenti alla pubblica sicurezza e possibili provocazioni alla frontiera”. (Sts)