Giordania: abbattuto drone con a bordo materiale esplosivo proveniente dalla Siria

22 luglio 2021

- I militari della Regione militare orientale delle Forze armate del Regno di Giordania ha abbattuto, questa mattina, un drone proveniente dallo spazio aereo della Siria, con a bordo materiale esplosivo a base di trinitrotulene (Tnt). Lo ha riferito l’emittente giordana statale “Al Mamlaka”, citando una fonte militare responsabile all’interno del comando generale delle Forze armate giordane. “Le Guardie di confine, in coordinamento con la Direzione antidroga e coni servizi di sicurezza militari, hanno sventato un tentativo da parte di un drone di attraversare illegalmente i confini passando dal territorio siriano a quello giordano”, ha precisato la fonte, aggiungendo che “il drone è stato abbattuto”. Il velivolo intercettato trasportava materiale esplosivo a base di Tnt, che è stato preso in carico da una squadra del Genio delle Forze armate giordane. Lo scorso 13 agosto, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale giordana “Petra”, la Regione militare settentrionale delle Forze armate di Amman aveva sventato un tentativo di contrabbando di droga effettuato mediante un drone proveniente dallo spazio aereo siriano. Il velivolo era stato intercettato e abbattuto e al suo interno era stata trovata una quantità non specificata di cristalli di metanfetamina, prontamente consegnata alle autorità competenti. Lo scorso 23 luglio, alti ufficiali e funzionari degli apparati militari, di sicurezza e dell’intelligence di Siria e Giordania si erano incontrati ad Amman, per avviare la cooperazione in materia di lotta al traffico di droga, in particolare di captagon e metanfetamina, destinati soprattutto ai Paesi del Golfo. Durante i colloqui, diretti dal comandante delle Forze armate giordane, il generale Youssef Ahmad Hunaiti, e dal ministro della Difesa della Siria, Ali Mahmoud Abbas, le due delegazioni avevano discusso dei metodi per combattere il fenomeno del traffico di stupefacenti e le minacce che pone alla stabilità regionale.(Lib)