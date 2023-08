Bulgaria: ucciso imprenditore ed ex candidato presidenziale Aleksei Petrov (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petrov aveva già subito due attentati. Nell'agosto 2002 è stato colpito a una gamba e al petto, mentre nell'ottobre del 2015 hanno cercato di uccidere l'uomo d'affari con un lanciagranate. Nel 2010, Petrov è stato arrestato con l'accusa di aver creato il gruppo criminale Sprut, implicato in racket ed estorsioni. Nel 2014 il caso è stato archiviato perché l'ufficio del pubblico ministero non è stato in grado di raccogliere le prove necessarie per portare il caso in tribunale. Petrov era a capo della Federazione bulgara di karate. (Seb)