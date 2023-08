Cina: ministero Esteri, nostra economia resta “motore importante” per crescita mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio, secondo gli ultimi dati dell’Ufficio nazionale di statistica cinese, l’indice della produzione dei servizi è aumentato del 5,7 per cento su base annua mentre nei primi sette mesi dell’anno l’incremento è stato dell’8,3 per cento. L’indice della produzione industriale è aumentato, invece, del 3,7 per cento su base annua il mese scorso. Le vendite al dettaglio di beni di consumo sono aumentate del 2,5 per cento su base annua a luglio e del 7,3 per cento nei primi sette mesi. Il valore totale delle importazioni ed esportazioni di beni, invece, ha registrato una flessione dell’8,3 per cento su base annua il mese scorso e un incremento dello 0,4 per cento nei sette mesi iniziali del 2023. (Cip)