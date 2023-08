Alberoni: R. La Russa, perdita gra per cultura e per la destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa di Francesco Alberoni “è una perdita grave non soltanto per la cultura italiana, ma anche per la politica e per la destra del nostro Paese, considerando l'impegno del Professore negli ultimi anni. Alberoni lascia un vuoto importante in una nazione che ha bisogno di figure di alto profilo intellettuale come la sua". Lo afferma Romano La Russa, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, esprimendo il proprio cordoglio per il sociologo scomparso la sera del 14 agosto.(Com)