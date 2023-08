Roma: controlli a Ferragosto nella Capitale e in provincia, 11 arresti e 38 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito verifiche nel territorio di competenza e in particolare lungo il lago, denunciando due persone per guida in stato di ebbrezza e altre due per detenzione abusiva di armi e oggetti atti ad offendere poiché trovati in possesso, rispettivamente, di due dissuasori elettrici (taser) e un coltello a scatto, occultati a bordo delle loro autovetture. I carabinieri hanno anche denunciato un 38enne del Bangladesh sorpreso lungo le sponde del lago di Albano in possesso di 73 confezioni di profumi di vari marchi esposti in vendita al pubblico su di un telo, risultati contraffatti e sequestrati. Mirati posti di controllo alla circolazione stradale sono stati eseguiti lungo le principali arterie di collegamento tra la Capitale e i comuni dell'entroterra. Lungo la SS Tiburtina, i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno denunciato 3 persone per guida in stato di ebbrezza e un 29enne del posto trovato in possesso di alcune dosi di hashish. I carabinieri della compagnia di Palestrina, invece, hanno denunciato un 45enne del posto che ha esibito una carta di circolazione del motoveicolo contraffatta. Segnalati alla Prefettura anche 3 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Subiaco, infine, hanno denunciato 4 persone per guida in stato di ebbrezza e sanzionato 6 giovani trovati in possesso di modica quantità di droga. (Rer)