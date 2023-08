Varese: arrestato uomo per maltrattamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro arresto per maltrattamenti a Varese. Un uomo, pregiudicato, è stato arrestato per i reati di lesioni aggravate, avendo causato uno sfregio permanente al viso, e detenzione abusiva di armi. Alle prime luci dell'alba di lunedì 14 agosto, su segnalazione di alcuni vicini di casa, gli agenti di Polizia sono intervenuti in una abitazione della periferia gallaratese dove una donna, in evidente stato di shock, presentava diverse ferite da arma da taglio sul viso, naso tumefatto e segni di strangolamento al collo mentre, uno degli uomini presenti, mostrava delle escoriazioni presumibilmente riconducibili ad un episodio di violenza appena accaduto. Inoltre è stato sequestrato un pugnale che gli agenti hanno rinvenuto sul frigorifero di casa. L'uomo, che aveva peraltro precedenti di violenza sulle donne, è stato immediatamente trasportato presso la casa circondariale di Busto Arsizio. (Com)