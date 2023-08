Nepal-Cina: vicepresidente Yadav in visita a Kunming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Nepal, Ram Sahaya Prasad Yadav, è in visita in Cina per partecipare alla 27ma edizione della Fiera di Kunming delle esportazioni e importazioni e alla settima edizione dell’Expo Cina-Asia meridionale. Lo riferisce il ministero degli Esteri nepalese. Il rientro di Yadav è previsto per il 20 agosto. Il 22 settembre, secondo il quotidiano “The Kathmandu Post”, sarà il primo ministro Pushpa Kamal Dahal a recarsi in Cina, per assistere il giorno seguente all’inaugurazione dei Giochi asiatici a Hangzhou. Il premier arriverà da New York, dove il 21 settembre parlerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.(Inn)