Milano: Rocca (Fd’I), rissa a Calvairate davanti a minimarket, esercizi che aumentano il degrado

- “La rissa tra cingalesi, in via del Turchino angolo via Maspero, è avvenuta davanti a un minimarket che vende alcol, soprattutto birre in vetro, a basso costo; queste attività commerciali diffuse in tutta Milano sono una pentola a pressione”. Ad affermarlo in una nota è Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Gli alcolici “spesso vengono venduti anche in orario notturno, a minori e a individui già ubriachi, non solo, diversi minimarket aggirano le normative per somministrare alcolici come i bar”, prosegue Rocca. “La conseguenza – spiega - è devastante: risse frequenti anche con l'utilizzo di bottiglie di vetro e persone in codice rosso al pronto soccorso, spaccio di droga (molti minimarket sono strategici per spacciatori di droga, utilizzandoli come punto d'incontro tra clienti), disturbo della quiete pubblica”. La soluzione “può essere la maggior presenza sul territorio delle Forze dell'Ordine, i controlli serrati ai minimarket tramite Annonaria della Polizia Locale, il divieto di apertura in orario serale e notturno dei minimarket e il divieto di consumo di alcolici, soprattutto in bottiglie di vetro, nei parchi e sul suolo pubblico”, conclude il consigliere comunale.(Com)