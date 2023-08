Ucraina: Medvedev, Occidente non interessato a negoziati ma ad arricchirsi grazie alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente non è interessato ai negoziati per giungere a una soluzione pacifica in Ucraina, ma cerca di guadagnare quanto più fondi possibili attraverso il conflitto. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitrij Medvedev parlando alla stampa a margine del forum Army-2023. "I loro discorsi sul fatto che è ora di sedersi al tavolo e avviare negoziati di pace sono una furbizia. Non vogliono quest’obiettivo. Vogliono continuare a far girare il volano militare per guadagnare soldi per i loro bilanci", ha detto Medvedev. Secondo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza, i militari russi stanno avendo "molto successo" in termini di distruzione delle attrezzature fornite dall'Occidente e continueranno in tal senso. Sullo sfondo delle perdite, l'Occidente riprende periodicamente "i colloqui sulla necessità di tornare al tavolo dei negoziati, per trovare dei compromessi", ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. "Ma dovete capire che questa è solo una parte della storia, e l'altra parte della storia è che il complesso militare-industriale statunitense, e anche quello europeo, guadagna su questo. E per loro questo è un modo per guadagnare un'enorme quantità di denaro fornendo le loro attrezzature all'Ucraina. Pertanto, stanno ricavando dei soldi grazie a questa guerra", ha spiegato Medvedev. (Rum)