Libia: inviato Usa Norland ad “Al Jazeera”, capi politici devono unire il Paese

- È necessario che tutti i capi politici in Libia uniscano il Paese e non tornino ad alimentare violenze che minacciano la vita dei civili. Lo ha dichiarato, in un’intervista rilasciata ieri sera all’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, l’inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, assicurando che Washington “continua a seguire gli sviluppi degli eventi sul campo, per assicurarsi che cessino gli scontri armati”. Norland, intervistato da “Al Jazeera” dalla Tunisia, ha quindi lanciato un appello ad arginare immediatamente le violenze e a trovare soluzioni attraverso il dialogo, sottolineando che “non è nell’interesse di nessuno ostacolare i progressi realizzati in Libia”. Infatti, ha spiegato l’inviato Usa, “la Libia ha compiuto progressi notevoli negli ultimi mesi per l’unificazione e l’organizzazione delle elezioni”. In particolare, il Comitato misto 5+5 (composto da cinque ufficiali dell’est e altri cinque dell’ovest del Paese e responsabile dell’accordo di cessate il fuoco firmato nell’ottobre 2020) ha compiuto importanti passi avanti verso l’istituzione di una struttura militare unificata per controllare i confini meridionali della Libia. Inoltre, ha aggiunto Norland, un ulteriore progresso è rappresentato da un controllo più sistematico delle rendite petrolifere mediante la commissione per la supervisione finanziaria, istituita dal Consiglio presidenziale. (Lit)