Montenegro: Direzione politiche turismo, guadagni potrebbero superare un miliardo di euro

- In Montenegro i guadagni derivanti dal turismo potrebbero superare il miliardo di euro ed essere superiori a quelli record del 2019. Lo ha dichiarato la direttrice generale della Direzione per le politiche di sviluppo nel turismo montenegrino, Aleksandra Gardasevic-Slavuljica, secondo quanto riporta la stampa locale. "La pre-stagione è stata molto buona. Le stime per il primo trimestre di quest'anno parlano di un aumento di visite del 162 per cento rispetto al 2022. Possiamo quindi sperare che quest'anno le entrate superino un miliardo di euro e quelle dell'anno record del 2019", ha detto Gardasevic-Slavuljica, sottolineando che i numeri sono più alti sia nel numero dei turisti che in quello dei pernottamenti in hotel e alloggi privati. (Seb)