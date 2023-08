Speciale difesa: Russia, ministero Difesa, abbattuti tre droni ucraini nella regione di Kaluga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea della Federazione Russa hanno abbattuto tre droni ucraini nella regione di Kaluga, a sud ovest di Mosca. Intorno alle 5 ora locale (le 4 in Italia), "è stato sventato" un tentativo delle forze di Kiev di attaccare il territorio russo con "tre veicoli aerei senza pilota (...) nella regione di Kaluga", ha riferito il ministero della Difesa russo su Telegram. "Tutti i droni sono stati rilevati e distrutti in tempo dai sistemi di difesa aerea russi", ha comunicato il ministero, aggiungendo che l'attacco non ha causato vittime o danni. Secondo quanto riferito su Telegram dal governatore regionale, Vladislav Chapcha, i droni sono stati neutralizzati "nel sud della regione" di Kaluga. Le incursioni di droni d'attacco nel territorio russo sono aumentate nelle ultime settimane e hanno preso di mira, in particolare, Mosca, la capitale del Paese. Con l'attacco odierno sventato, sono almeno cinque le occasioni in cui le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto dei droni nella regione di Kaluga: il 3 e il 7 agosto, oltre che giovedì e sabato della scorsa settimana. (Rum)