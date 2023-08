Speciale difesa: Corea del Sud-Emirati, in corso esercitazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti sono impegnate dal 7 agosto in un’esercitazione militare congiunta, in programma fino al 18. La ha reso noto l’Esercito sudcoreano, precisando che l’esercitazione si svolge nel Korea Combat Training Center (Kctc), una struttura della contea di Inje che utilizza tecnologie all’avanguardia. La forza armata ha aggiunto che sono coinvolti circa 2.500 militari e oltre 200 mezzi e che il generale Saeed Rashid Al Shehhi, comandante delle forze terrestri emiratine, ha visitato la struttura insieme al generale Park Jeong-hwan, capo di Stato maggiore dell’Esercito sudcoreano. La Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione strategica nel settore della difesa a gennaio, quando il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, è stato in visita ad Abu Dhabi. (Git)