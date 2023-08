Speciale difesa: Algeria, capo di Stato maggiore Chengriha promuove approccio Algeri per Africa e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell’Esercito nazionale popolare dell’Algeria, il generale Said Chengriha, ha preso parte in videoconferenza, all’undicesima sessione del vertice sulla sicurezza internazionale, che si è tenuto a Mosca, promuovendo l’“approccio algerino per affrontare le sfide e le minacce cui sono esposti il Medio Oriente e il continente africano”. Lo ha riferito il quotidiano algerino “L’Expression”. Chengriha ha espresso, anzitutto, la gratitudine di Algeri alla Federazione Russa per l’invito a prendere parte alla conferenza, porgendo al presidente, Vladimir Putin, i saluti dell’omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, in quanto comandante supremo delle Forze armate e ministro della Difesa nazionale. Durante il suo intervento, intitolato “La sicurezza del Medio Oriente e del continente africano nei suoi aspetti militari”, Chengriha ha quindi spiegato che “l’Algeria è convinta che sia giunto il momento per la comunità internazionale di prendere coscienza dell’importanza della preservazione della sicurezza” a livello globale. Questo, ha aggiunto, è possibile solo “prendendo seriamente in considerazione le cause generatrici delle crisi, che alimentano l’instabilità e l’insicurezza a livello internazionale e regionale”. Un obiettivo, che, secondo il capo di Stato maggiore algerino, “non può prescindere dal rispetto della legalità internazionale e dall’apporto dell’aiuto e del sostegno necessari ai Paesi africani, per consentire ad essi di sviluppare da soli soluzioni inclusive”. Occorre, inoltre, ha continuato Chengriha, “farsi carico dei problemi del continente (africano, ndr), in modo sovrano e al di fuori di qualsiasi forma di ingerenza straniera e di qualsiasi tentativo di destabilizzazione”. Secondo Chengriha, dunque, si tratta di adoperarsi per “avviare un’intesa comune e interdisciplinare, in grado di permetterci di collaborare insieme per promuovere la pace e la sicurezza, nonché lo sviluppo e il progresso di tutti i popoli del mondo”. (Ala)