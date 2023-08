Speciale difesa: Niger, attacco jihadista al confine con il Mali, almeno 17 militari uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 17 soldati nigerini sono stati uccisi e 20 altri sono rimasti feriti in un attacco di sospetti jihadisti compiuto vicino al confine tra Niger e Mali. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa nigerino in un comunicato. Nel primo pomeriggio di martedì, si legge nel documento, “un distaccamento delle Forze armate nigerine (FaN) in movimento tra Boni e Torodi è stato vittima di un agguato terroristico nei pressi della cittadina di Koutougou", località situata 52 chilometri a sud-ovest di Torodi. Secondo le autorità il bilancio provvisorio è di 17 militari uccisi e 20 feriti, sei in modo grave, tutti evacuati a Niamey. (Res)