- Il Servizio segreto estero del Regno Unito, l'MI6, ha formato un'unità di sabotaggio di 100 combattenti ucraini da inviare in Africa per contrastare la cooperazione Russia e alcuni Paesi del continente. È quanto affermato da una fonte diplomatico-militare citata dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. "Secondo informazioni confermate da diverse fonti, il servizio di intelligence britannico MI6 ha formato e preparato per il dispiegamento nel continente un distaccamento di sabotaggio composto da militanti di formazioni nazionaliste e neonaziste ucraine per contrastare lo sviluppo della cooperazione tra paesi africani e Russia", ha detto la fonte dell'agenzia russa. Le autorità di Kiev, su richiesta giunta lo scorso luglio dalle controparti di Londra, avrebbero disposto che il servizio di sicurezza ucraino e la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur) "forniscano la massima e tempestiva assistenza ai rappresentanti dell'intelligence britannica MI6 e alle unità delle forze speciali (Sas) nella selezione di cento combattenti delle formazioni nazionali ucraine con una significativa esperienza di combattimento al fronte orientale", ha aggiunto la fonte. Uno dei compiti principali dell'unità sarà "il sabotaggio delle infrastrutture nei Paesi africani, nonché l'eliminazione dei leader africani favorevoli alla cooperazione con la Russia", ha riferito inoltre l'interlocutore di "Sputnik". L'unità dovrebbe essere inviata in Africa attraverso "una nave civile noleggiata dal porto di Izmail (nella regione ucraina di Odessa)" che si dirigerà verso "la città (sudanese) di Omdurman durante la seconda metà di agosto", ha detto la fonte. (Rum)