Ferragosto: Marti (Lega), bene dati musei, strada tracciata giusta

- I dati relativi all'affluenza dei visitatori - quasi 150 mila gli ingressi nei musei italiani nel giorno di Ferragosto, nell'intero ponte oltre 500 mila - confermano che la strada tracciata dal governo di centrodestra è quella giusta per la crescita del nostro Paese. Così in una nota il senatore della Lega, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama. “L'Italia offre non solo paesaggi meravigliosi e ottimo cibo ma, anche e soprattutto, il più vasto patrimonio culturale che i turisti hanno sempre voglia di scoprire per comprendere appieno la nostra storia. Bene, quindi, l'iniziativa del ministero della Cultura, da replicare negli anni. Un ringraziamento a tutti i lavoratori del comparto che, con il loro impegno, hanno assicurato l'apertura dei siti e il rilancio della cultura anche a Ferragosto", aggiunge Marti. (Rin)