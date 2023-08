Milano: De Corato, rissa in zona Calvairate, ma vigili ci sono solo per fare multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche ieri, nel giorno di Ferragosto, la città si è trasformata in un Far West dove, ancora una volta, non c'è stato nessun controllo da parte della Polizia locale, contrariamente a quanto avvenuto in centro a Roma dove, i vigili, hanno effettuato numerosi controlli e arrestato 15 persone. Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando la rissa avvenuta al Calvairate nel giorno di Ferragosto evidenziando che a Milano, "rispetto a Roma, la Polizia Locale è completamente assente e la si vede solamente quanto c'è da multare gli automobilisti". "Cosa aspettano il Comune e l'assessore Granelli, a mandare in giro i 3.200 agenti per contrastare, insieme a Polizia di Stato e Carabinieri, l'alto tasso di criminalità e malvivenza che si è impossessata del capoluogo lombardo?", conclude. (Com)