Spagna: Sanchez, chiederò la fiducia, Feijoo non faccia pressioni sul re

- Il segretario generale del Partito socialista e presidente uscente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha ribadito l'intenzione di chiedere la fiducia del Parlamento per ottenere la conferma all’incarico. Sanchez inoltre, come riferisce l’agenzia di stampa “Europa Press”, ha chiesto al leader del Partito popolare Alberto Núnez Feijóo, di porre fine alle "pressioni" nei confronti di re Felipe presentando una sua investitura che non ha alcun appoggio e si basa solo su "formule magiche". Prima che il capo dello Stato inizi il suo giro di consultazioni con i rappresentanti delle formazioni politiche, Sanchez ha proclamato davanti a deputati e senatori socialisti la sua intenzione di "chiedere la fiducia del Parlamento per formare un governo progressista che consolidi i progressi ottenuti sinora in Spagna". A suo avviso, l'alleanza fra popolari e Vox è stata sconfitta alle elezioni generali del 23 luglio e non ha voti sufficienti per ottenere l'investitura e per questo ha chiesto a Feijóo di non "fare pressione" sul re offrendosi al voto che non sarà in grado di vincere. "Questo non è il momento di fare pressioni sul capo dello Stato, o di formule magiche, è il momento della democrazia", ha sottolineato il premier. (Spm)