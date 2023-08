Iran: presidente Raisi, beni all'estero saranno utilizzati per aumentare produzione interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I beni dell'Iran sbloccati all'estero saranno utilizzati per aumentare la produzione interna del Paese. Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa iraniana "Isna". La scorsa settimana, in base all'accordo del 10 agosto per lo scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti, Washington aveva avviato il processo per sbloccare i miliardi di dollari di asset iraniani nelle banche della Corea del Sud, attualmente congelati a causa delle sanzioni Usa. Lo aveva reso noto il ministero degli Esteri iraniano specificando che, "una volta sbloccati, i fondi avrebbero potuto essere utilizzati da Teheran" e che "le autorità competenti si sarebbero occupate di gestire il processo di spesa in modo conforme alle necessità del Paese". In base al recente accordo, Iran e Stati Uniti procederanno con lo scambio di prigionieri e con il rilascio dei fondi iraniani congelati per un valore di 10 miliardi di dollari in Corea del Sud e Iraq, compresi i fondi depositati presso la Banca commerciale irachena (Trade Bank of Iraq, Tbi). (segue) (Irt)