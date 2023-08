Iran: presidente Raisi, beni all'estero saranno utilizzati per aumentare produzione interna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'agenzia di stampa iraniana "Irna" i 6 miliardi di dollari nelle banche della Corea del Sud verranno trasferiti a un istituto bancario svizzero e successivamente su un conto bancario iraniano in Qatar, in modo che Teheran possa accedervi in base all'accordo di scambio di prigionieri. Secondo quanto stabilito nell'accordo, il rilascio dei prigionieri statunitensi avverrà solo dopo il completo trasferimento dei fondi iraniani in Qatar. L'agenzia ha poi dichiarato che lo scambio di prigionieri, cinque cittadini iraniani e cinque statunitensi, avverrà in Qatar una volta che Teheran avrà confermato la possibilità di ritirare i propri fondi dal Qatar. Secondo quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi a "Isna", il denaro iraniano sarebbe stato trasferito su conti riservati e utilizzato per scopi umanitari come l'acquisto di cibo o medicine. Inoltre, un avvocato dei cittadini statunitensi detenuti nella Repubblica islamica ha dichiarato che l'Iran ha concesso il permesso a quattro di loro di passare dal regime detentivo nel carcere di Evin, a Teheran, agli arresti domiciliari, misura già disposta per il quinto detenuto. Anche la missione dell'Iran presso le Nazioni Unite ha confermato che, in base all'accordo, gli Stati Uniti rilasceranno alcuni prigionieri iraniani detenuti nelle carceri americane. (segue) (Irt)