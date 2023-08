Libia: nuove tensioni a Tripoli all’ombra di un gioco di potere tra Dabaiba e Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri scoppiati ad Ain Zara, nella zona meridionale di Tripoli, in Libia, dopo il fermo del comandante della Brigata 444, Mahmoud Hamza, da parte di unità della sicurezza affiliate alla forza di deterrenza Rada, avvenuto lunedì 14 agosto, sono state le più intense degli ultimi mesi e soprattutto hanno direttamente interessato due dei più forti, influenti e organizzati gruppi armati tripolini. Le tensioni, che hanno causato la morte di 27 persone e il ferimento di almeno 106, sono state placate da un accordo tra il Consiglio sociale dei notabili di Souk al Juma’a, attivo a sud-est di Tripoli, roccaforte della forza Rada, guidata dallo sceicco Abdel Raouf Kara, legato alla setta salafita Madkhali, e il capo del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, evitando una nuova imminente escalation militare. In base all’accordo, Hamza sarebbe stato consegnato all’Agenzia per il sostegno alla stabilità. Non è escluso, tuttavia, che il fermo di Hamza avvenuto lunedì all’aeroporto di Mitiga, a Tripoli, rientri nel quadro di un gioco di potere tra Dabaiba e il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), attirandosi il disappunto o il favore dei vari gruppi armati, con potenziali conseguenze sulla sicurezza. “Agenzia Nova” ne ha parlato con l’analista geopolitica Roberta La Fortezza. (segue) (Res)