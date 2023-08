Libia: nuove tensioni a Tripoli all’ombra di un gioco di potere tra Dabaiba e Haftar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene già dalla sera del 15 agosto nelle aree meridionali di Tripoli e lungo la strada Ain Zara, che collega l’omonima zona a sud-est di Tripoli e l’area vicina all’università sia tornata una parziale calma a seguito di un cessate il fuoco, “diversi gruppi armati rimangono mobilitati in tutta l'area”, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” La Fortezza. Dopo lo scoppio dei combattimenti nella serata del 14 agosto in seguito all’arresto del colonnello Hamza, comandante della Brigata 444, “nelle ore immediatamente successive diverse altre milizie, tra cui in particolare la Brigata 111 (ex 301esimo battaglione, una delle brigate di Misurata), guidata da Abd al Salam al Zoubi, e le forze della Polizia giudiziaria, si sono mobilitate a favore dell’uno o dell’altro fronte, raggiungendo le linee più prossime alle aree meridionali di Tripoli”. I primi combattimenti si sono registrati nell'area di Ain Zara, ma successivamente hanno interessato in maniera crescente le aree meridionali della città di Tripoli, in particolare la zona dell'Università, ha puntualizzato. (segue) (Res)